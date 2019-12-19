المري يكرِّم أصحاب الاقتراحات المطبقة من الجمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، 13 شخصاً من أصحاب الاقتراحات المطبقة من الجمهور الخارجي، تقدموا باقتراحات عبر منصة مجلس محمد بن راشد الذكي، وتمت دراستها من قبل مركز المعرفة والابتكار في شرطة دبي وتبنيها وتطبيقها، وذلك بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومحمد بن عبود الفلاسي، مدير منصة مجلس محمد بن راشد الذكي، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء المري، خلال التكريم حرص شرطة دبي على الاهتمام بالاقتراحات والابتكارات التي تسهم في دعم القطاع الشرطي، وتكريم أصحابها، وأن الاهتمام بما يقدمه الجمهور من كافة شرائح المجتمع من ملاحظات واقتراحات وأفكار، هو ترجمة حقيقية لاستراتيجية شرطة دبي في الابتكار، والتي تولي اهتماماً بالغاً بالدور المجتمعي، وقيمة الفكرة والمعرفة ودورها وأثرها في تطوير العمل، إيماناً منها بأهمية مشاركة المجتمع في رسم الخطط المستقبلية، وتحسين جودة الخدمات من خلال تقديم الأفكار والمقترحات.

وقال العميد أحمد رفيع، في الكلمة التي ألقاها: إن الدعم المستمر والمباشر من اللواء عبدالله خليفة المري، تجاه منظومة الابتكار ورعاية المبتكرين والموهوبين وتحفيز مقدمي الاقتراحات ومن يسهم في تطبيقها، انعكس بشكل واضح على تحقيق الريادة الدائمة لشرطة دبي.