دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تقدم بطارية هاتف سامسونج القادم GALAXY S11 PLUS بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم في الصين، على أن شركة LG هي الشركة المنتجة لبطارية هاتف سامسونج المرتقب GALAXY S11 PLUS المميزة بقدرة 5000 mAh.

رصدت خلال الفترة الماضية صور مسربة لبطارية هاتف Galaxy S11 Plus التي تأتي بقدرة 5000 mAh، وفي تقرير جديد نشر في الصين، كشف على أن البطارية لن يتم إنتاجها في مصانع سامسونج، مع توقعات أن تكون LG هي الشركة المصنعة للبطارية.

تعد شركة LG واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبطايات في العالم، حيث إشتهرت العملاق الكوري بإنتاج بطاريات مميزة بأعلى جودة وكفاءة، كما تعد علامة LG التجارية على البطاريات من أهم المميزات التي تؤكد على كفاءة البطاريات في صناعة الهواتف الذكية.

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ومع التسريبات الجديدة حول إنتاج LG لبطارية هاتف Galaxy S11 Plus، قد نشهد بطارية بحجم أصغر في الهاتف بنسبة 57%، لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بحجم أنحف من الإصدار السابق.

يذكر أن التسريبات أشارت إلى أن هاتف Galaxy S11 Plus يضم شاشة AMOLED بحجم كبير، مع ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 865، مع مستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل، ونظام تشغيل Android 10.

المصدر

هذا الموضوع LG تقدم بطارية هاتف سامسونج القادم GALAXY S11 PLUS بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.