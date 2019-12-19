دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن تفاصيل مستشعر ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت العملاق الكوري سامسونج مقطع فيديو يوضح تفاصيل مستشعر ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل الذي يتوفر بالفعل الآن في الهواتف الذكية.

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تنفرد شركة سامسونج بإطلاق مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل للهواتف الذكية حتى الآن، واليوم تقدم العملاق الكوري تفاصيل أكثر دقة حول مستشعر ISOCELL Bright HMX.

ويعد مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل من فئة مستشعر ISOCELL Plus، الذي يأتي بتصميم حاجز لعزل البيكسلات المتجاورة، كما يعمل الحاجز المعدني على خفض الفقد البصري وإنعكاس الضوء، أيضاً يأتي كأول مستشعر من سامسونج مع ISO مزدوج مخصص، أو الذي يعرف من سامسونج بSmart-ISO.

أيضاً من المقرر أن يعمل مستشعر Smart-ISO على تحديد مستوى توسيع السطوع بشكل تناظري قبل تحويل قراءة السطوع إلى بيانات رقمية، كما يدعم مستشعر ISO المزدوج على ضبط حساسية الضوء بدقة أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة أو أثناء الليل.

كما يأتي مستشعر Quad Bayer بميزة دمج 4 بيكسل في مرشح لون واحد، مع خوارزمية تتيح معالجة الصور وتدعم دمج 4 بيسكل بحجم 0.8µm، في بيكسل واحد 1.6µm لدعم ميزة جمع الإضاءة بآداء فائق، لإنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل، ويتميز المستشعر بميزة الضبط التلقائي للصور Super-PD، الذي يدعم تركيز بآداء سريع وتحديد المشهد.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن تفاصيل مستشعر ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.