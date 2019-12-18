شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العرب للاتصالات يتوج الرياض بلقب «العاصمة العربية الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الـ 23 المنعقدة اليوم في الرياض، التي تعد إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في عام 2020 ، اختيار مدينة الرياض لتكون أول عاصمة عربية رقمية للعام 2020.

يأتي ذلك نظير الجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتقدم الذي يشهده القطاع بها الذي أدى إلى إرساء بنية رقمية ممكّنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي إلى ما نسبته 4%، حتى حقق قطاع الاتصالات بالمملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الريادة العالمية .

Advertisements

وتوج مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، اليوم الأربعاء، مدينة الرياض بلقب “العاصمة العربية الرقمية”، وذلك في ختام فعاليات دورته الـ23 التي ترأستها المملكة هذا العام.

وتضمن “الإعلان العربي الرقمي المشترك” 5 مبادئ، وهي: “الاقتصاد الرقمي، الشباب، البيانات، الابتكارات، الاتحاد والعمل المشترك”، حيث يولي المجلس أهمية خاصة بتأهيل وتدريب الشباب العربي.

في سياق متصل أوصى المجلس بتهيئة بيئة مناسبة للاتصالات وتقنية المعلومات على المستويين الوطني والعربي، بهدف تقليص الفروق الاجتماعية والاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي في البلدان الأعضاء.

ونص الإعلان على ضرورة تصميم الأنظمة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بطريقة تتيح شرح قراراتها، وضرورة التعريف بالأبعاد الأخلاقية للابتكارات والتقنيات الحديثة.