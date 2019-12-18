نائب سابق بحزب العدالة والتنمية يفضح ديكتاتورية أردوغان (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 كشف محمد ينار أوغلو، النائب المستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن موجة الاعتقالات الجماعية التي يشنها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تنتهي

وأوضح أن القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، جعلت تركيا جمهورية خوف.

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