شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرزها محاربة السرطان.. تعرف على فوائد النعناع الجبلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365

فوائد النعناع الجبلي كثيرة للغاية، فالنعناع يعد واحدًا من أهم النباتات ويتميز برائحته العطرة ومذاقه الفريد، وله العديد من الأنواع منها النعناع الجبلي، ويشتهر هذا النوع باحتوائه على نسبة مرتفعة من البوليجون تلك المادة التي لها أثر فعال في تخفيف الآلام بشكل عام وخاصة آلام الأسنان والعظام، وله الكثير من الفوائد التي سوف نتعرف عليها في السطور التالية.



فوائد النعناع الجبلي: - تخفيف الآلام:

يعتبر النعناع الجبلي من المواد التي تعمل على تخفيف الآلام المختلفة، منها آلام العضلات والمعدة والصداع، وآلام الطمث، بالإضافة إلى أنه يساهم في الحصول على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

- خفض مستوى ضغط الدم:

فهو يساهم بشكل فعال في خفض ضغط الدم، وذلك من خلال دوره في المحافظة على توازن معدل السوائل داخل الجسم، ويعود السبب في ذلك إلى احتوائه على نسبة كبيرة من مادة البوتاسيوم اللازمة لذلك.

- تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي:

يساهم النعناع الجبلي في تحسين عملية الهضم، وذلك من خلال رفع معدل نشاط الغدد اللعابية وبالتالي إفراز المزيد من الإنزيمات المساعدة على عملية الهضم، لذا فإنه مفيد للأشخاص المصابين بعسر الهضم.

كما أنه مفيد في تخلص الفم من الروائح الكريهة المنبعثة منه وذلك لأنه ينعش النفس، بالإضافة إلى دوره في محاربة البكتيريا المتسببة في ظهور تسوس الأسنان.

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- مكافحة الاكتئاب والتوتر النفسي:

من أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها من النعناع الجبلي معالجة حالات القلق والتوتر والاكتئاب النفسي، ويرجع الخبراء السبب في ذلك إلى دوره في التحفيز على إفراز المزيد من هرمون السيروتونين أو المعروف بهرمون السعادة، ويعمل أيضًا على استرخاء وتهدئة أعضاء الجسم، وبالتالي الشعور بالراحة بشكل أكبر.

- محاربة الأورام السرطانية:

وقد أجريت دراسات علمية حديثة وتوصلت إلى أن النعناع الجبلي أو النعناع بشكل عام يحتوي على إنزيمات معينة، وتم اكتشاف أن تلك الإنزيمات لها دور في حماية الجسم من التعرض للأمراض السرطانية، وبشكل خاصة سرطان الرئة والجلد والبروستاتا.

- التخلص من مشاكل التنفس:

يساعد النعناع الجبلي المصابين بأعراض الأنفلونزا على التخلص من احتقان الحنجرة والأنف والرئتين، والإسراع من التخلص من نزلات البرد.

- يحسن الذاكرة

أظهرت العديد من الدراسات أن استنشاق الرائحة القوية للنعناع الجبلي قد يعمل على تنشيط الذاكرة.

- خسارة الوزن

يعمل النعناع الجبلي على تحفيز الانزيمات الهضمية التي تعمل على امتصاص المواد الغذائية الهامة من الطعام وتحويل الدهون إلى طاقة، مما يعمل على

تحفيز حرق الدهون بالجسم بشكل أسرع ومن ثم فقدان الوزن.