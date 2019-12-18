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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشارة ألمانية: بكين لم تمارس أية ضغوطات على "هواوي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ،اليوم الأربعاء، " إن لا علم لها بأي ضغوط تمارسها بكين لإشراك هواوي في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس في ألمانيا، وسط مخاوف من إمكان استغلال مجموعة الاتصالات الصينية لأغراض التجسس".
واضافت ميركل ردا على سؤال عما إذا سعت الصين للتأثير على قرار ألمانيا "لم أسمع بأي ضغوط من قبل السلطات الرسمية الصينية".
وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها بشدة إشراك المجموعة الصينية في تطوير شبكات الجيل الخامس، ترفض ألمانيا حتى الآن منع هواوي من اداء أي دور في هذا الأمر محليا.
وأكدت ميركل أن ألمانيا ستفرض معايير أمنية صارمة لكنها لن تمنع الشركات الصينية من المشاركة في هذه العملية.
ويعتبر خبراء اتصالات أن الشركة رائدة في مجال تجهيزات شبكة الجيل الخامس على صعيدي التكنولوجيا والأسعار.
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