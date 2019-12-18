ليبيا.. "زوارة" تاسع مدينة تعلن التأهب لصد هجوم حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت مدينة "زوارة" الليبية، مساء الأربعاء، التأهب والاستعداد لصد أي تحرك أو عدوان ضد أي مدينة بالمنطقة الغربية، لتصبح تاسع مدينة تتخذ الخطوة ضد هجوم مليشيات خليفة حفتر، على طرابلس.

جاء ذلك في بيان مشترك للمجلس البلدي زوارة، ومجلس الحكماء والأعيان والغرفة العسكرية والغرفة الأمنية المشتركة، ومديرية الأمن الوطني، نشرته صفحة البلدية على فيسبوك.

وأوضح البيان، أن جميع القوى الحية ببلدية زوارة لاتزال في "حالة استعداد تام لحماية مؤسسات الدولة المدنية، ولاتزال على العهد ذاته، ولن ترضى بعسكرة الدولة وحكم الفرد المستبد".

وحذر "كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المنطقة الغربية أو العمل في خلايا نائمة تعمل لصالح مجرم الحرب (في إشارة لحفتر)، لزعزعة أمن المنطقة".

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وأعلنت 8 مدن ليبية من المنطقة الغربية، خلال الساعات الماضية، حالة النفير العام، ووضع كافة إمكانياتها تحت تصرف الحكومة الليبية لصد هجوم حفتر، وتلك المدن هي: الزنتان، مصراتة، كاباو، جادو، زليتن، الخُمس، ومسلاتة والزاوية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.