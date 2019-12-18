محكمة تركية تقرر حبس أجنبيين بتهمة انتمائهما لـ"داعش"

قيصري / مزاحم زاهد توزون / الخليج 365

قررت محكمة صلح الجزاء في ولاية قيصري التركية (وسط)، بحسب سوريين اثنين على ذمة التحقيق، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي .

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر أمنية، فإن فرق قوات الدرك نفذت عمليات مداهمة شملت عدة أماكن في قضاء "قوجا سنان" التابع للولاية لمنع أعمال وأنشطة التنظيم بها.

Advertisements

وخلال العملية، ضبطت القوات، 5 أشخاص يشتبه في انضمامهم للتنظيم، 3 منهم سوريين، والأخيرين عراقيين.

وتتواصل التحقيقات مع العراقيين الاثنين فيما جرى إحالة السوريين الثلاثة إلى المحكمة المذكورة.

وقررت الحكمة حبس اثنين من السوريين على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لـ"داعش"، فيما أمرت بإخلاء سبيل مشروط للسوري الثالث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.