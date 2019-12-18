سوريا.. مقتل مدنيين اثنين بانفجار لغم في "تل أبيض"

أنقرة/ عيسى طوبراق/ الاناضول

قُتل مدنيان اثنان وجرح 3 آخرون في انفجار لغم زرعه إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة "تل أبيض" الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن انفجار لغم زرعه إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" على طريق بمدينة تل أبيض، أسفر عن مقتل طفل وسيدة وجرح 3 آخرين.

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وأضاف البيان، أن الانفجار وقع أثناء عبور سيارة مدنية على الطريق بمنطقة "الجمارك" في المدينة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.