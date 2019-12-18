مسؤولة أممية تدين غارات النظام السوري على إدلب

جنيف/ الخليج 365

أدانت نجاة رشدي، مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الغارات الجوية التي نفذتها قوات النظام السوري، وأسفرت عن مقتل العشرات في محافظة إدلب.

جاء ذلك في بيان صادر عن رشدي، بشأن الهجمات التي استهدفت مؤخرا مناطق خفض التصعيد في إدلب (شمال غرب)، وأودت بحياة 22 مدنيا بينهم أطفال ونساء.

وقالت رشدي إن "أطراف الصراع تعهدوا مرارا بأنهم سيستهدفون النقاط العسكرية فقط، لكن رغم تلك التعهدات نرى استمرار قصف المراكز الصحية والتعليمية".

ودعت رشدي كافة الأطراف إلى وقف استهداف المدنيين والبنى التحتية، والالتزام بوعودهم، منتقدة استهداف المدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى النظام السوري.

Advertisements

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.