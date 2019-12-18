فلسطينيون يحتفلون بـ"اليوم الوطني القطري" في قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

احتفل فلسطينيون يقطنون في مدينة "حمد بن خليفة"، جنوبي قطاع غزة، بمناسبة "اليوم الوطني" لقطر.

وتخلل الحفل الذي أقيم في مدينة خانيونس، جنوبي غزة، وحضره العشرات، عدة فقرات شعبية وتراثية فلسطينية.

واليوم الوطني القطري، هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.

وسنويا، تنظم الدوحة في ذكرى المناسبة، احتفالات ضخمة في مواقع عديدة من الدولة الخليجية، بين 8 و20 ديسمبر/ كانون أول.

وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار "المعالي كايدة"، وهو مقتبس من أحد الأبيات الشعرية للمؤسس الراحل، الشيخ جاسم.

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وقال بهاء الدين عز الدين، مسؤول اللجنة الإعلامية في مدينة حمد، على هامش الحفل، في حديث للأناضول، "اليوم، نحتفل باليوم الوطني القطري تقديرا لجهود قطر مع الفلسطينيين في غزة".

وأضاف "قطر دافعت عن قضيتنا ووقفت بجانبنا وقت الشدة والحصار، ومن واجبنا نحتفل بيومها ونرد الجميل في يومها الوطني".

ودعا عز الدين، قطر إعفاء سكان مدينة "حمد بن خليفة" جنوبي القطاع، من أقساط الرسوم المالية للشقق، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في ظل الحصار الإسرائيلي.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، بالإضافة لتوزيع مساعدات مالية "شهرية"، مخصصة لإغاثة الفقراء.

وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة حماس على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

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