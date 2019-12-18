الأمم المتحدة: انطلاق اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اليمنية

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، انطلاق الجولة السابعة من لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة غربي اليمن، الأربعاء.

وذكر بيان أصدرته لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أن الاجتماع المشترك السابع مع الأطراف اليمنية يعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس، على متن سفينة الأمم المتحدة بالمياه الدولية بالبحر الاحمر.

وأوضح البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن الفريق أبهيجيت غوها، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، سيقوم بتيسير المناقشات حول تنفيذ اتفاق الحُديدة، والخطوات الأخرى لتعزيز وقف إطلاق النار، كما سيناقش الاجتماع أيضا تحسين الوصول الإنساني إلى محافظة الحديدة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي عقدت اللجنة ذاتها اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم إم في" في عرض البحر الأحمر، وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018

وشهدت محافظة الحديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، مواجهات وتصعيد ميداني، تزامنًا مع زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء، اختتمها الثلاثاء، وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.

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وفي 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

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