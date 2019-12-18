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صحيفة الخليج الالكترونية
تعرضت مراسلة قناة الحدث الإخبارية لاعتداء من بعض عناصر حزب الله اللبناني التابع لإيران، وذلك أثناء البث المباشر لنقل الأحداث من العاصمة بيروت.
وشهدت لبنان أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وحركة أمل وحزب الله، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما قام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المجموعات الحزبية إثر تلك الاشتباكات.
يُذكر أن حركة أمل وحزب الله اللبناني المدعوم من قبل إيران، يقومان بمهاجمة المعتصمين وإرهابهم بالقمع وإحراق عدد من الخيام المتواجدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. مناصري حزب الله يعتدون على مراسلة الحدث في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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