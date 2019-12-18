الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى أخصائي المحاسبة، ومُحلل التدريب، ومُحلل تطوير الأعمال. وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن، لافتة إلى أن شروط كل وظيفة على الرابط التالى: هنا

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