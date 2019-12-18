ضبط 3 متهمين لارتكابهم جرائم نصب واحتيال

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة متهمين -مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية- في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال من خلال إيهام ضحاياهم بممارستهم لخدمة استبدال العملاتٍ النقدية والاستيلاء على أموالهم.

وأشار المتحدث إلى أنه قد ضبط بحوزة المتهمين ما يزيد على خمسةٍ وعشرين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.