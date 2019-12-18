العراق.. القبض على مدير مصرف لصرفه 60 مليون دولار دون ضمانات

دبي - بواسطة محمد فارس © kurdistan24

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، عن صدور أمر قبض بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق، على خلفية صرفه مبلغ (60) مليون دولار أمريكي، دون ضمانات كافية.

وذكر بيان للهيئة أن "محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقه استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات، بدون ضمانات كافية".

وأضاف أن "التسهيلات المصرفية البالغة 60 مليون دولار أمريكي مُنِحَت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية".

يذكر أن الهيئة استعادت في شهر يونيو من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.

المصدر: RT