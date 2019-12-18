لبنان.. أعمال شغب ليلا في طرابلس والجيش يوقف المتورطين

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جندي لبناني خلال التظاهرات الاحتجاجية في طرابلس- أرشيفلبنان.. أعمال شغب ليلا في طرابلس والجيش يوقف المتورطين

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، فجر اليوم الأربعاء، أعمال شغب، حيث أقدم مجهولون على إحراق شجرة الميلاد في المدينة، والاعتداء على غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عددا من المجهولين أقدموا على إحراق شجرة الميلاد عند منطقة دوار النيني وسط مدينة طرابلس، كذلك قاموا فجرا بتحطيم محتويات غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم عمدوا إلى إحراقها، وقد حضرت على الفور الأجهزة الأمنية ونفذت انتشارا واسعا في محيط المنزل. © الوكالة الوطنية للإعلام إحراق شجرة الميلاد في طرابلس

وتمكن الجيش بعد ساعات قليلة من توقيف 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بهذه الأعمال.

واستنكرت القيادات السياسية والدينية في المدينة "هذا العمل المرفوض"، معتبرة أن إحراق الشجرة لأول مرة منذ 9 أعوام يهدف بشكل واضح إلى إعادة الخطاب الطائفي وتشويه صورة طرابلس".

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وكانت العاصمة اللبنانية بيروت، شهدت مطلع الأسبوع اشتباكات وأعمال شغب، في وقت أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أن تفضي إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، إلى غد الخميس.

ويشهد لبنان تظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات، دفعت رئيس الوزراء، سعد الحريري، يوم 29 أكتوبر، لتقديم استقالته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام