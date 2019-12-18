شكرا لقرائتكم خبر عن وافد يستخرج إقامات «العمالة المنزلية» دون كشف طبي.. و«كلنا أمن» يتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تجاوبت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مع استفسار مواطن بشأن قيام عامل في استوديو تصوير يعرض استخراج إقامة للوافدين من العمالة المنزلية دون إجراء الكشف الطبي الإجباري على الوافد أو الوافدة.

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واستفسر المواطن بشأن مدى نظامية ما يقوم به الوافد، حيث ردت الجوازات بقولها إنه يلزم إجراء فحص طبي لإتمام إصدار الإقامة.

وقال المواطن في تغريدة أخرى، إن الوافد يتجاوز ذلك بطريقته الخاصة ويستخرج الإقامة دون فحص طبي، محذراً من احتمال أن يكون العامل أو العاملة مريضاً.

وردت الجوازات بقولها إنها ليست جهة ضبط وأن بإمكان المواطن رفع بلاغه عبر تطبيق “كلنا أمن” أو بالاتصال على رقم 999، ورد حساب “كلنا أمن” بأنه يمكن رفع بلاغ للدوريات الأمنية من خلال تطبيق “كلنا أمن” وسيتم عمل اللازم.