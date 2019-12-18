شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة إجرامية غريبة.. الإطاحة بـ3 أشخاص امتهنوا النصب والاحتيال بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة القصيم من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد امتنهوا النصب والاحتيال على عدد من الضحايا.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين (مواطنٌ ومقيمين من الجنسية اليمنية) في العقد الثالث والرابع من العمر.

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصب واحتيال من خلال إيهام ضحاياهم بممارستهم لخدمة استبدال العملاتٍ النقدية والاستيلاء على أموالهم.

وأشار المتحدث إلى أنه ضُبط بحوزة المتهمين ما يزيد على خمسةٍ وعشرين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.