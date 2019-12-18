شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: تطبيق المرحلة الـ14 من برنامج حماية الأجور في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميًا في مرحلته الـ14 ابتداءً من 1 فبراير 2020م، حيث سيتم تطبيقه على المنشأة التي تزيد عمالتها عن 20 عاملاً.

ويهدف البرنامج إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين والوافدين) وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

يذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.