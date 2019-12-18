"سكاي نيوز": قطر مازالت تدعم الإخوان والحوثيين وتشق الصف العربي (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن قطر مازالت تدعم جماعة الإخوان والحوثيين وتشق الصف العربي.

وقد أفادت القناة، أن قطر لم تتوقف سواء إعلاميا أو حتى سياسيا في محاولاتها اختراق العلاقة السعودية الإماراتية، ولعل ما استخدمته من أساليب في الملف اليمني، حتى وهي توظف كامل سياساتها لدعم التناقضات اليمنية الداخلية عبر دعمها الصريح لجناحي الحوثيين والإخوان على حد سواء.

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