شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة لتأمين مواجهة برشلونة وريال مدريد وسط توقعات بانطلاق تظاهرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير إعلامي أن نحو ألف من أفراد الشرطة الكتالونية، وألفين من أفراد الأمن الخاص إلى جانب الشرطة الوطنية، سيتولون الأربعاء تأمين مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو»، والمؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وقالت قناة «آر.تي.في.إي» التلفزيونية الإسبانية إن الإجراءات المشددة تأتي في ظل التظاهرات التي يخطط لها الانفصاليون في إقليم كتالونيا، والتي قد تزيد من حدة التوتر في المباراة المشحونة بالفعل بالتوترات، بسبب التطورات السياسية.
وكان من المفترض إقامة مباراة الكلاسيكو في 26 أكتوبر الماضي، لكن تقرر تأجيلها، بسبب اضطراب الحالة الأمنية والسياسية في كتالونيا إثر صدور أحكام بالسجن ضد تسعة رموز سياسية في كتالونيا.
وتعتزم منظمة «تسونامي الديمقراطية» وضع حواجز بالقرب من الاستاد لمنع وصول المشجعين إلى «الكامب نو»، كما جرى التخطيط لإطلاق تظاهرات في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي الإسباني(1500 بتوقيت جرينيتش). وعادة يعتبر نادي برشلونة رمزاً لإقليم كتالونيا، بينما يعتبر الكثير من مشجعيه، نادي ريال مدريد بمثابة رمز للنظام الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة لتأمين مواجهة برشلونة وريال مدريد وسط توقعات بانطلاق تظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.