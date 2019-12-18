الأسد يصدر قرار "إعفاء" مشروطا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قانونا أعفى بموجبه مشتركي الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة على عدم دفع الفواتير شريطة المبادرة إلى السداد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية القانون الذي نص أيضا على إعفاء المديونين للشركة السورية للاتصالات من الفوائد بنسبة 100% في حال سداد الديون نقدا، و50% في حال السداد تقسيطا.
وأصدرت الحكومة السورية مؤخرا سلسلة من القرارات بهدف التخفيف من وطأة تدهور الأوضاع الاقتصادية على المواطنين السوريين، لا سيما بعد انهيار سعر صرف الليرة بشكل غير مسبوق.
المصدر: وكالة "سانا"
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