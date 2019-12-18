دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي انفوجرافيك.. تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019

شهد العام الجاري 2019 إطلاق شركات الهواتف المحمولة حول العالم العديد من الهواتف الذكية بإمكانيات مختلفة استطاعت جذب أذواق المستخدمين حول العالم.

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وأتجهت الكثير من هذه الشركات العالمية لطرح أجهزتها بتقنية الجيل الخامس 5G؛ حيث طرحت شركة هواوي الصينية هواتف بهذه التقنية مثل Huawei Mate 20X، كما تستعد شركة آبل لإطلاق هواتف جديدة بالتقنية ذاتها.

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موقع تيك رادار techradar، نشر قائمة بأفضل الهواتف الذكية التي أُطلقت في عام 2019 وهي ما نستعرضها في الانفوجرافيك التالي:

© alqiyady انفوجرافيك.. تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019 المزيد:

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