شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: المعارك فى العاصمة دخلت مرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الليبى، أن المعارك فى العاصمة الليبية طرابلس دخلت مرحلة جديدة.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، "إن الجيش الليبى انتقل إلى مرحلة جديدة على محاور الاشتباك مع ميليشيا حكومة الوفاق، حيث وصلت القوات المسلحة الليبية إلى مرحلة متقدمة داخل العاصمة خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء".

وأضاف المحجوب، إن القوات المسلحة الليبية، انتقلت من مرحلة المحاور إلى الجبهة الواحدة من أجل القضاء على ما تبقى من ميليشيات فى العاصمة، مشيرا إلى أن القوات تقترب الآن من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على كافة المداخل وتضيق الخناق على الميليشيات بما يقضى عليهم دون إحداث خسائر مدنية.

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وأكد، أن هناك غرف عمليات داخل العاصمة تتابع معهم كافة التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية والقضاء على الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك.

يذكر أن، الجيش الليبى سيطر أمس الثلاثاء، بشكل كامل على كوبرى الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش.