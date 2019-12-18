شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا أحب اليابان".. حمدان بن راشد يوثق أهم لحظاته فى رحلته لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الشيخ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، على التفاعل مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، بنشر العديد من التغريدات والصور والفيديوهات والتجارب التى خاضها.



شوارع اليابان

ومؤخرا، سافر حمدان بن محمد بن راشد إلى دولة اليابان، وحرص على توثيق كافة اللحظات التى عاشها هناك مع خاله الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والذى كان يتواجد معه.



طعام يابانى

ومن بين المشاهد التى وثقها حمدان بن راشد، كان لبعض الشوارع التى تظهر عليها البصمة والهوية اليابانية، وكم ومدى التنظيم فى الشوارع، والقطارات، كذلك رصد بن محمد بن راشد، حركة القطارات بالتوقتات، بخلاف أشهر الطعام اليابانى الذى تناوله هناك، وحرص على تصويره، ومشاركه متابعيه على انستجرام من خلال "ستورى".



فى أحد مطاعم اليايان

كذلك نشر بن راشد صورة له مع طفل صغير، وعلق عليها باليابانية قائلا "أنا أحب اليابان"، وأيضا حرص على تصوير خاله مجموعة من الصور التذكارية.