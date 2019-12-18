شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 85 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 45 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات إدلب (14) واللاذقية (12) وحلب (11) وحماه (8).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه جرى رصد 40 انتهاكا آخر للهدنة فى محافظات إدلب (32) وحلب (4) واللاذقية (4).

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وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين؛ تم من خلالهما إيصال 350 سلة غذائية بوزن حوالى 2.048 طن إلى سكان قرية تل عمارة بريف إدلب، و500 سلة غذائية بوزن 2.925 طن إلى سكان بلدة تل سليمانى بريف الحسكة.

وأوضح البيان، أنه تم بشكل عام تنفيذ 2287 عملية إنسانية بوزن إجمالى للمساعدات الإنسانية حوالى 3838 طن .