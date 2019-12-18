رئيس مجلس السيادة بالسودان: الجيش والقوات النظامية الأخرى يعملان فى تناغم تام

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وأشاد البرهان، لدى حضوره حفل تخريج دورتى الدفاع والحرب بأكاديمية نميرى العسكرية العليا، بحضور وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر، بالدور الريادى والطليعى الذى تقوم به القوات المسلحة وتاريخها المتميز بالبطولات والتضحيات والاحترافية.
كما ثمن الدور الكبير، الذى تضطلع به أكاديمية نميرى العسكرية فى التدريب على إدارة الأزمات ووضع الاستراتيجيات والمساعدة فى صنع القرار.
وحيا البرهان، الدور الذى تلعبه القوات المسلحة السودانية، على الصعيد الإقليمى العربى والأفريقي، وأيضا مشاركتها ضمن فعاليات الاتحاد الأفريقى العسكرية والنشاطات التدريبية الإقليمية والعالمية، وفقا للبروتوكولات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد حرص الحكومة والقوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل، الذى وصفه بـ"القضية المفصلية"، داعيا فرقاء العملية السياسية وحركات الكفاح المسلح إلى اغتنام الفرصة التاريخية والوصول لحلول المشكلات التى قامت من أجلها الحروب، بما يرضى الأطراف فى إطار سودان جديد ديمقراطى موحد يحترم التنوع والتباين، ليجد الجميع أنفسهم شركاء فى بناء ونهضة الوطن الحبيب .
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