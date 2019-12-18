مقتل مدني وإصابة 26 بانفجار سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل مدني وإصابة 26 آخرين إثر تفجير تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، سيارة مفخخة في مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن "التنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) الذي لا يعرف حدوداً في الوحشية، قام بتفجير سيارة مفخخة في منطقة تل أبو الشيخ المأهولة، غربي رأس العين، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 26 آخرين".

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وأضاف البيان أن "تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي أضاف اعتداءً جديداً لسلسلة اعتداءاته الإرهابية".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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