اليمن.. الحوثيون يعلنون دخول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة

اليمن/ علي عويضة/ الخليج 365- الجماعة اتهمت التحالف العربي باستمرار احتجاز 6 سفن أخرى ومنعها من دخول الميناء

- لم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من التحالف العربي، حول ما أورده متحدث الجماعة

أعلنت جماعة "الحوثي"، الأربعاء، دخول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم شركة النفط الخاضعة للجماعة، أمين الشباطي، نقلته وسائل إعلام الجماعة.

وأوضح الشباطي أن السفينة "سي ادور" دخلت ميناء الحديدة محملة بـ 28 ألف و994 طن من البنزين بعد احتجازها في عرض البحر من قبل التحالف لمدة 9 أيام .

واتهم المتحدث، التحالف العربي باستمرار احتجاز 4 سفن نفطية أخرى ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة.

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وقال إن ذلك يأتي "إمعانا منهم في تضييق الخناق على المواطنين، وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية".

ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من التحالف العربي، حول ما أورده متحدث الجماعة.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة في المشتقات النفطية، بعد إصدار الحكومة اليمنية قرارا أواخر يونيو/ حزيران الماضي بضرورة توريد رسوم جمارك وضرائب شحنات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي في عدن.

وتتهم الحكومة الحوثيين باستغلال موارد ضرائب وجمارك ميناء الحديدة في تموين عملياتها العسكرية، وعدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتها.

ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.