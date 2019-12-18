مطار إسطنبول يحتضن معرض صور لشباب أتراك وسوريين

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إسطنبول/ موتلو دميرطاشتان/ الخليج 365
افتتح في مطار إسطنبول، الأربعاء، معرض صور فوتوغرافية لشباب أتراك وسوريين، تحت عنوان "أحلام المستقبل".
وينظم المعرض بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة التركية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف).
وحضر الافتتاح، وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، وممثل يونسيف في تركيا، فيليب دواميل، والمصور الإيراني رضا دغاتي، ومدير مطار إسطنبول، قدري سامصونلو.
وخلال كلمة له في الافتتاح، أعرب قصاب أوغلو عن سعادته للتعاون مع اليونسيف لتنظيم المعرض، مشيرًا إلى أنهم فخورون بالشباب الذين شاركوا في المعرض.
وقال: "معكم أيها الشباب، نقدم دروسًا لأولئك الذين يحاولون المساس بأخوتنا"، لافتًا إلى أنهم يرون في صور المعرض آمال وأحلام وحماسة الشباب.
وقدمت تركيا دورة تدريبية في التصوير لـ30 شابًا سوريًا ومثلهم من الأتراك أعمارهم تتراوح ما بين 11 و18 عامًا، في ولايات إسطنبول وإزمير وغازي عنتاب، من قبل فريق مؤلف من المصور الإيراني ومصورين أتراك.
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