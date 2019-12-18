أمير قطر يغادر إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، الدوحة، متجها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المشاركة تأتي "تلبية لدعوة من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وبمشاركة كل من تركيا و إندونيسيا وباكستان وإيران".
ويرافق الأمير القطري وفد رسمي، كما أنه من المقرر أن يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة، الخميس.
وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد أعلن في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بلده سيستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها تركيا، بين 18 و21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
ويشارك في القمة، بحسب "محمد"، 450 من القادة والمفكرين والمثقّفين من العالم الإسلامي.
ومن المقرر أن تتمحور القمة حول "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية".
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