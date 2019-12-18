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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت أمانة الرياض، ظهر اليوم، إن التغريدة التي أزالها حساب #أمانة_منطقة_الرياض، صباح اليوم، كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.
وقالت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: إشارة إلى التغريدة الصباحية التي أزالتها #أمانة_منطقة_الرياض، تود الأمانة التوضيح بأنها كانت مبرمجة سلفاً، ولا صلة لها بأيِّ حدثٍ رياضي.
وكان حساب الأمانة قد حذف تغريدة تحتوي على صورة يظهر فيها طائر “الفلامنجو” من حديقة الحيوان؛ حيث حظيت بتفاعلٍ كبيرٍ، وهو ما فسّرته الجماهير الهلالية بأنه مقصودٌ ويشير إلى نتيجة مباراة الهلال مع فريق فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية التي انتهت بفوز الأخير البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض عن تغريدة الفلامنجو : مبرمجة سلفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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