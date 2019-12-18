الثقفي رئيساً للمجلس البلدي بينبع النخل

الخليج - ياسر الحبيشي عقد المجلس البلدي لبلدية ينبع النخل اليوم الأربعاء 21 / 04 / 1441 هـ اجتماعاً لإختيار رئيساً للمجلس البلدي في دورته الثالثة وقد أسفرت النتائج على ترشيح الأستاذ “سلطان بن عوده أبوزهير الثقفي” رئيساً للمجلس البلدي لبلدية ينبع النخل للمرة الثالثة

وقال “الثقفي” عقب انتخابه إنه جار العمل على إعداد خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة سيعلن عنها قريبا بعد اعتمادها من المجلس ، مؤملاً من الله – العلي القدير- أن يعينهم ويسدد مساعيهم لخدمة “ينبع النخل” وقاطنيها وتنمية العمل البلدي بما يحقق آمال وطموحات القيادة الرشيدة والمواطنين الكرام.

وتوقع “الثقفي” من زملائه العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل البلدي وتقديم ما لديهم من خبرة في هذا المجال ، مؤكدا أنه سيكون سندا للجميع لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه.

وقال “الثقفي” إنهم يسعون إلى تطوير وتقوية العلاقة للرقي بخدمة “ينبع النخل” وأهلها وفق التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ، وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ومحافظ ينبع ووزير الشئون البلدية والقروية، الرامية إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى.

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