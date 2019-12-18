تعليم عسير يحتفي بـ ” عالمي” اللغة العربية

ابها

برعاية مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ،شهد المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة صباح اليوم ( الأربعاء ) ، احتفاء الإدارة العامة للتعليم في المنطقة باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والذكاء الاصطناعي” في قاعة الاجتماعات بالإدارة ، وذلك بتنظيم من إدارات : الإشراف التربوي ،وتقنية المعلومات ،والنشاط الطلابي.

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وتخلل الاحتفاء كلمة مسجلة لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بهذه المناسبة أكد خلالها على أهمية اللغة الخالدة والتي قادت العالم للعلم والابتكار والتطور إبان فترات متعاقبة من قيام الدول الإسلامية والتي أثرت على ثقافة وتطور العالم بأسره .

وأكد “عوضة” على أن هذا الاحتفاء يأتي كل عام تأكيدا على أهمية اللغة العربية الخالدة ، لغة القرآن والفصاحة، لغة الضاد ، منوها بأن ارتباط اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي يدل على الترابط الوثيق بين اللغة والعلم، مشيرا إلى أهمية استشعار المعلمين والطلاب في الميدان التعليمي لأهمية اللغة العربية الخالدة .

عقب ذلك قدم أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود “ضيف الاحتفاء ” الدكتور عبد الرحمن المطرفي ، عرضا بين فيه ماتم من ترابط وثيق بين اللغة العربية والتقنية بالرغم من قلة المحتوى الرصين والموثوق ، فيما طُرح عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التقنية إذ لا يتجاوز 4٪ مقارنة بالعدد الكبير لمستخدمي التقنية الإلكترونية من الناطقين بالعربية، مطالبا بأهمية وضع استراتيجية لضخ محتوى عربي رصين على كافة المنصات التقنية، نظرا لقلة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت لاسيما البحوث والدراسات وقواعد البيانات، الأمر الذي يستدعي دعم المحتوى من الجميع أفرادا ومؤسسات لرفع نسبة المحتوى العربي على المنصات التقنية بشرط أن يكون محتوى لائقا، يطّلع العالم من خلاله على ما تحويه اللغة العربية من كنوز لغوية زاخرة ، فيما قدم الطالب عبدالرحمن العمري من ثانوية المملكة بأبها ، كلمة بهذه المناسبة تطرق خلالها إلى أن الإسلام ظهر وانطلق باللغة العربية عبر آيات الذكر الحكيم التي بزغت بوضوح تدعو للقراءة والعلم متمثلة في كلمة ( اقرأ ) وحاملة رسالة العلم والنور للبشرية جمعاء ، لافتا إلى علاقة اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي وإسهامه في نشر اللغة عالميا، عقب ذلك ألقت المشرفة التربوية فوزية آل عامر قصيدة شعرية بهذه المناسبة.