ما المدة الزمنية الواجبة للرد على طلب تغطية التأمين؟.. «الضمان الصحي» يجيب

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني إن تأخر وصول رد شركة التأمين الصحي لأكثر من 60 دقيقة، يكون بمثابة موافقة منها على تغطية نفقات الخدمة الصحية، وذلك وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن المدّة الزمنية الأقصى المحددة للرد بشأن طلب التغطية التأمينية وإنجاز المعاملة بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، 60 دقيقة.

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وأوضح مجلس الضمان الصحي أن هناك إلزام على مقدمي الخِدْمات الصحية بالرد على استفسارات أو ملاحظات شركات التأمين الصحي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت تسلمها.

وأبان المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي تنصُ على أن الحالات التي تحتاج طلب موافقةٍ تشمل المعالجة في العيادات الخارجية في حال كانت تكلفة العلاج لمرةٍ واحدة تزيد على 500 ريال، وحالات التنويم، وحالات اليوم الواحد والعمليات الجراحية.

وأوضح أن الحالات الطارئة الإسعافية يتم علاجها مباشرة ولا تحتاج إلى موافقة مسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يقوم مقدم الخدمة الصحية بإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من استقبال الحالة.