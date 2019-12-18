شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يكشف حقيقة فيديو لشراب ينقي الجسم ويعالج كافة الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث في المسرطنات، حقيقة المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن شراب ينقي الجسم ويعالج من الأمراض.

وقال “الخضيري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يدور مقطع كاذب عن شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض”، مؤكدًا أنه “لا يمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كرتوني”.

وأوضح أن “الخلايا لا تستجيب بهذه السهولة وهذه السرعة إلا في أفلام الخيال العلمي أو التمثيل، وخيالات البائعين للوهم مثل: تسويق أي منتج لتطويل العمر أو تكبير الأعضاء أو إذابة الدهون”.