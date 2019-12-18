شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يكشف حقيقة فيديو لشراب ينقي الجسم ويعالج كافة الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث في المسرطنات، حقيقة المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن شراب ينقي الجسم ويعالج من الأمراض.
وقال “الخضيري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يدور مقطع كاذب عن شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض”، مؤكدًا أنه “لا يمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كرتوني”.
وأوضح أن “الخلايا لا تستجيب بهذه السهولة وهذه السرعة إلا في أفلام الخيال العلمي أو التمثيل، وخيالات البائعين للوهم مثل: تسويق أي منتج لتطويل العمر أو تكبير الأعضاء أو إذابة الدهون”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخضيري» يكشف حقيقة فيديو لشراب ينقي الجسم ويعالج كافة الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.