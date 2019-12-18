شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فشل أمير قطر فى توفير الأمن لمشجعى كأس العالم للأندية (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أصبحت دويلة قطر مرتع للقوات من مختلف الجنسيات، إلا أن ذلك لم يخدم سياسات تميم بن حمد أمير الإرهاب، حسبما ذكرت المعارضة القطرية.

وأوضحت أن وجود قوات من جنسيات مختلفة يجعلهم يتناحرون ويفشلون فى توحيد الهدف والغاية.

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