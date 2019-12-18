«كيوبس» يغادر الأرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق الأربعاء صاروخ سويوز من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية حاملاً التلسكوب الفضائي «كيوبس» المعد لدراسة الكواكب الخارجية، على ما أظهرت صور بثتها مباشرة وكالة «أريانسبايس».

ولا يهدف تلسكوب «كيوبس» إلى اكتشاف كواكب جديدة، بل إلى تحليل تلك التي جرى التعرف إليها سابقاً، في محاولة لفهم تكوينها في إطار السعي الدائم لتحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض وأيضاً لتحديد أسرار تكون الأرض.

حمل صاروخ سويوز، كذلك القمر الاصطناعي «كوسمو - سكاي ميد سيكند جينيريشن» المصمم لمراقبة الأرض لحساب وكالة الفضاء، ووزارة الدفاع الإيطالية، كما حمل 3 شحنات إضافية هي «أنجيلز» أول قمر اصطناعي نانوي أنتجه وموله المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، و«آيسات» الممول أيضاً من المركز الفرنسي، و«أوبس-سات» لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.