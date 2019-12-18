الملك سلمان يشدد على دور منظمة التعاون الإسلامي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه العاهل السعودي من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

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وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانب آخر، التقى الملك سلمان أمس في الرياض، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السعودية واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وسفير اليونان لدى السعودية إيوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.