اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه العاهل السعودي من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
من جانب آخر، التقى الملك سلمان أمس في الرياض، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السعودية واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وسفير اليونان لدى السعودية إيوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يشدد على دور منظمة التعاون الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.