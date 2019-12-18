دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع JBL تطور سماعة Reflect Eternal التي تعتمد على الشحن بالطاقة الشمسية ظهر على التقنية بلا حدود.

تتجه شركة JBL للبحث عن معالجة أفضل لمشكلة عمر البطارية في سماعات الرأس، حيث بدأت الشركة في العمل على تطوير سماعة رأس تعتمد على الطاقة الشمسية تعرف بسماعة Reflect Eternal.

تعمل JBL على تطوير سماعة الرأس اللاسلكية Reflect Eternal، التي ترتكز على تقنية الشحن بالطاقة الشمسية، على أن تدعم السماعة العمل مباشرة في الأماكن المفتوحة في ضوء الشمس أو أيضاً في المواقع المغلقة في إضاءة المنزل، لذا لن تحتاج السماعات إلى أسلاك.

يمكن أيضاً لسماعة JBL أن تدعم الشحن بآداء أسرع عبر منفذ USB، حيث تؤكد الشركة على أن شحن السماعة لمدة 15 دقيقة يدعم ساعتين من تشغيل الموسيقى، كما تأتي السماعة بسعر 164 دولار، أو 99 دولار لطلبات الشراء الآن عبر Indiegogo.

وتدعم شركة Exeger تقنية الشحن عبر الطاقة الشمسية في سماعة JBL، حيث صممت تقنية الشحن من مواد خفيفة الوزن، لتتوافق مع تصميم السماعة اللاسلكية.

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في الوقت الحالي لم تحدد JBL موعد لإطلاق السماعة في الأسواق، أيضاً لا تعد هذه المحاولة الأولى للشركة لإطلاق سماعة رأس تعتمد على الشحن بالطاقة الشمسية إلا أن محاولات الشركة السابقة لم تصل إلى الأسواق.

يذكر أن شركة JBL واحدة من عمالقة تصنيع السماعات في الأسواق العالمية، إلا أنها قد بدأت حملة للحصول على تمويل لسماعة Reflect Eternal في Indiegogo.

ومن المقرر أن تبدأ شركة JBL شحن سماعة Reflect Eternal للمستخدمين خلال شهر أكتوبر من العام المقبل، على أن تتوفر في أسواق الولايات المتحدة وألمانيا فقط.

المصدر

هذا الموضوع JBL تطور سماعة Reflect Eternal التي تعتمد على الشحن بالطاقة الشمسية ظهر على التقنية بلا حدود.