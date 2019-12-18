شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: القوات التركية تشن قصفا عنيفا على مواقع قسد شمال مدينة الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان المرصد أفاد أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السورى فى بادية دير الزور شرقى البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا، حيث هاجموا عناصر التنظيم المواقع فى بادية "الشولا" جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: القوات التركية تشن قصفا عنيفا على مواقع قسد شمال مدينة الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.