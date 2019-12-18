شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية تونس بالبرلمان: عجلات الأتوبيس المتآكلة السبب فى حادث عمدون والان مع تفاصيل الخبر
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكالات السفر الخاصة، تقلّ 43 شخصا، فى رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت فى مجرى وادى بعد تجاوزها لحاجز حديدى على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون.
يذكر بأن الحادث، وقع يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، وأسفر عن مصرع 30 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة فى صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
وأضاف وزير الداخلية، بأن كل الوثائق الخاصة بالحافلة سليمة ولكن المعاينات الأولية أكدت أن عجلات الحافلة لم تكن صالحة للاستعمال باستثناء عجلة واحدة كما أن دواسات الفرامل كانت متأكلة، مشيرًا إلى أن شهادة فرد الأمن، والذى كان يسير وراء الحافلة أكدت بأن الحافلة كانت تسير بسرعة تقارب الـ70 كلم فى الساعة قبل أن تسقط فى الوادى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية تونس بالبرلمان: عجلات الأتوبيس المتآكلة السبب فى حادث عمدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.