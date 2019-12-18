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عون يستقبل رئيس المجلس الدستورى طنوس مشلب لبحث نتائج مؤتمر القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اليوم الرئيس اللبنانى ميشال عون، مجموعة من اللقاءات الهامة، لمناقشة الأوضاع التى تمر بها لبنان فى الوقت الراهن، حيث أعلن الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية، عن استقبال الرئيس عون لمجموعة من الشخصيات.

عون استقبل اليوم وزير العدل فى حكومة تصريف الأعمال، ألبرت سرحان وعرض معه شؤون الوزارة وعدداً من المواضيع القضائية.

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ألبرت سرحان
ألبرت سرحان

كذلك استقبل عون رئيس المجلس الدستورى القاضى طنوس مشلب وعرض معه أوضاع المجلس ونتائج المؤتمر الذى عقد فى القاهرة بدعوة من المحكمة الدستورية العليا فى مصر.

 

طنوس مشلب
طنوس مشلب
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