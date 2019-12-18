شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ«أمانة العاصمة المقدسة» على أنباء ضبط وافدين يصعنون «كسوة الكعبة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر”، خلال الساعات الماضية، أنباء عن ضبط الجهات الأمنية عدداً من الوافدين يصنعون قماشاً يشبه كسوة الكعبة لبيعها إلى الحجاج والمعتمرين.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، في تصريح صحفي، أن الواقعة المتداولة قديمة، وتعود إلى تاريخ 27 صفر من عام 1440هـ.

وأكد “سمرقندي”، أن “أمانة العاصمة المقدسة وقتها بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، ألقت القبض على أكثر من عشرين شخصًا من الجنسية الآسيوية، داخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية، في حي العتيبية بمكة المكرمة، يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهة لمصنع كسوة الكعبة المشرفة”.

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وختم متحدث أمانة العاصمة المقدسة، حديثه بأنه “جرت المداهمة وضبط العمالة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وقد تم ضبط أكثر من 20 رجلاً وامرأةً وطفلاً، تم تسليمهم جميعًا للضبط الإداري؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم”.