شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع حالة استقرار جوي تعم المملكة.. ويحدد أيام ذروة الموجة الباردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تعم حالة استقرار جوي عام على معظم أرجاء المملكة، عدا سحب عابرة فوق الربع الخالي قد يهطل منها بعض الأمطار.

وقال “المسند” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء: “كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر في معظم النصف الشمالي من السعودية، ومرتفع جوي H يجثم فوق اليابس السعودي”.

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وأشار أستاذ المناخ، إلى أن المرتفع الجوي “قد يستمر إلى بضعة أيام، يحجب معه الحالات المطرية”، مبيناً أن ذروة الموجة الباردة الحالية وشدتها قد تكون يوم الأحد أو قبله بيوم، حسب الموقع الجغرافي.