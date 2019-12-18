«تيسلا» تدرس خفض أسعار سياراتها المصنوعة في الصين العام المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا»، تدرس خفض أسعار بيع سياراتها المصنوعة في الصين طراز «موديل 3» بنسبة 20% أو أكثر خلال العام المقبل، بهدف جذب المزيد من العملاء في ظل تباطؤ أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأضافت المصادر إن «تيسلا» تستهدف خفض تكاليف إنتاج سياراتها في الصين من خلال التوسع في استخدام مكونات محلية، وتقليص المكونات المستوردة، ما يساعدها على تجنب الرسوم التي تفرضها الصين على المنتجات الأمريكية.

وأشارت وكالة «بلومبيرج إلى أن «تيسلا» تعتزم بيع سياراتها التي سيتم إنتاجها في مصنعها الجديد بمدينة شنغهاي الصينية بسعر 8. 355 ألف يوان صيني (8. 50 ألف دولار)، مع احتمال خفض السعر خلال النصف الثاني من العام المقبل.

يذكر أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، يراهن على المصنع الجديد في الصين، الذي تكلف مليارات الدولارات من أجل التفوق على الشركات المنافسة في السوق الصيني مثل «بي.إم.دبليو» و«دايملر» الألمانيتين اللتين تستهدفان أيضاً السوق الصيني بطرز جديدة من السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الشركات الصينية المحلية لصناعة السيارات الكهربائية منها «إن.آي.أو» و«شبينج موتورز» لخفض أسعار سياراتها أيضاً.

يذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين تراجعت على مدار الأشهر الأخيرة بعد سحب الحكومة الصينية الدعم المالي لمشتريات هذه السيارات.