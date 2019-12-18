التشيكيون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الملياردير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتج آلاف التشيكيين على رئيس الوزراء أندريه بابيش للأسبوع الثاني على التوالي الثلاثاء، بعدما أعاد مدعون فتح التحقيق فيما يشتبه بأنه تلاعب في الدعم، وبعد إعلان بروكسل تعارضاً في المصالح بين أنشطته التجارية ودوره السياسي.

وسعت جماعة (مليون لحظة من أجل الديمقراطية)،المدنية، من تصعيد الضغط على رئيس الوزراء الملياردير عبر سلسلة من التظاهرات هذا العام، رغم أن الحزب السياسي الذي يتزعمه بابيش يحتفظ بتقدم ثابت في استطلاعات الرأي.

وطالبت الجماعة بقطع معونات الاتحاد الأوروبي وتعاقداته العامة عن إمبراطوريته السابقة «أجروفيرت» وطالبته بالاستقالة.

واجتذبت مسيرة الثلاثاء التي انطلقت من ميدان رئيسي في وسط براج العاصمة، وصولاً إلى مقر الحكومة عدداً أقل مقارنة بالمشاركين في احتجاج خلال الأسبوع الماضي، والذين قدر عددهم بعشرات الآلاف. وقدرت الشرطة أن 15 ألفاً شاركوا في احتجاج الثلاثاء.

وجرت الدعوة إلى الاحتجاج بعدما أعاد كبير المدعين في جمهورية التشيك فتح التحقيق هذا الشهر في قضية ضد بابيش، في نفس الوقت الذي سربت فيه المفوضية الأوروبية تدقيقاً للحسابات المالية لإمبراطوريته لوسائل الإعلام التشيكية الشهر الجاري.

وأظهر التدقيق أن المفوضية ترى أن هناك تعارضاً في المصالح لدى بابيش لأنه لا يزال يسيطر على مجموعة «أجروفريت»، التكتل الذي بناه على مدى العقدين الماضيين، ووضعه في الصناديق الائتمانية في عام 2017، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء. ونفى بابيش ارتكاب أي مخالفات وقال إنه أوفى بالاشتراطات القانونية بخصوص تضارب المصالح مع الصناديق.