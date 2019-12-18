«النوشو» لغة سرية للنساء فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتى لا يعرف الرجال ماذا يدبرون، ولا عن ماذا يتحدثون، طورت النساء في مقاطعة جيانج يونج في إقليم هونان الصيني لغة خاصة بهن أطلقن عليها«النوشو» مطلع القرن التاسع عشر، وهي إحدى اللغات التي شارفت على الاندثار، والتي تحتفي بها «اليونيسكو» ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة الأم الذي يحتفل به العالم يوم 18 ديسمبر من كل عام، لتعزيز الوعي بأهمية التنوع اللغوي والثقافي.

تميزت «النوشو» عن غيرها من مئات اللغات المنقرضة، أو التي أوشكت على الضياع لعدم وجود متحدثات بها، أو متعلمات لها، بأنها الوحيدة التي ابتكرت النساء أبجديتها، وكتابتها، ويرجع السبب الأول في ذلك للتقاليد الصارمة التي فرضت عليهن في تلك المرحلة التاريخية الحرمان من تعلم القراءة والكتابة، وإجبارهن على الالتزام بالبقاء في غرف خاصة بهن في المنازل بعد بلوغهن السابعة من العمر، وحتى بعد الانتقال إلى منازل أزواجهن، بقيت الأغلبية منهن حبيسات غرفهن في بيوت عائلة الزوج، ما تسبب في شعورهن بحالة من الوحدة والعزلة التامة عن العالم الخارجي.

بعض التفسيرات التاريخية الأخرى، ترى أن اللغة طورتها الإمبراطورة يونج بينج التي تزوجت في عمر مبكر للغاية، من إمبراطور الصين، وابتكرتها لتحكي بها عن معاناتها مكائد القصر، ودسائس النسوة لها هناك. ثم بدأت في تعليمها لبعض وصيفاتها المقربات حتى تتمكن من الفضفضة معهن. وانتقلت بعد ذلك من امرأة إلى أخرى، حتى أصبحت لغة النساء السرية.

تشاو ليمينج أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة تسينجهوا في بكين قال: «النوشو» تعني «كتابة المرأة» أو«لغة المرأة»، وهي ليست مجرد لغة محكية بل هي ثقافة نسائية كاملة عكست أنماط حياة النساء في هذه المرحلة التاريخية. وأشار إلى أن النسوة حينها نجحن في تطوير لغة خاصة بهن كانت الأخت تلقنها لأختها، والأم لابنتها، وحرصن على سريتها بعيداً عن الذكور. وأفردت «اليونيسكو» على موقعها الإلكتروني تقريراً خاصاً عن اللغة السرية للنساء عنونته «النوشو: من الدموع إلى سطوع الشمس»، ونقلت فيه عن ليمينج الذي قضى 30 عاماً محاولاً فك شفرة هذه اللغة التي عثر على بعض أبجديتها منقوشة على الورق، أو مطرزة على المناديل، والمراوح الورقية أن نساء مقاطعة «جيانج يونج»، كن مسؤولات عن كتابة سيرهن الذاتية، وكن كلما شعرت إحداهن بدنو الأجل كانت تكتب قصة حياتها لتدفن معها.

ومع بداية الثورة الثقافية الصينية، حرصت عدة جامعات على الحصول على تمويل حكومي يسمح لها بالحفاظ على تراث اللغات المنقرضة، وكانت «النوشو» من أول المشاريع المتميزة التي نجحت فيها جامعة «تسينجهوا» في جمع وترجمة أكثر من 95% من الوثائق الأصلية التي كتبت بلغة النساء السرية.